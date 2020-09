Leo Rey demuestra su fanatismo por "Mortal Kombat" y sale al escenario con una curiosa pero ineficaz mascarilla

Leo Rey, además de ser cantante, es el campeón nacional en el videojuego de peleas "Mortal Kombat". Y al parecer, la pandemia le permitió al artista fusionar sus dos pasiones. Durante la segunda jornada de la campaña televisiva "Vamos Chilenos", que busca recaudar dinero para la tercera edad por la pandemia, Leo salió con un curioso traje. Varios usuarios de Twitter lo relacionaron con personajes como "Noob Saibot". Pero otros, con "Scorpion", "Sub-Zero" o "Smoke", todos del mencionado videojuego.

Y es que el traje incluía una curiosa mascarilla, muy similar a la que usan estos personajes en sus trajes de combate. Y es que "Kung Leo", como se hace llamar el artista en el mundo de los videojuegos, es tan fanático que incluso tiene un arcade de "Mortal Kombat" en su casa. Ese nombre "Kung Leo" es un juego de palabras en referencia a otro personaje de la saga: "Kung lao".

Otros usuarios, que probablemente no conocen el fanatismo del cantante por la franquicia, lo relacionaron con "Depredador" o incluso dijeron que "se puso mal el antifaz de Batman".

Una mascarilla que no sirve

Pero más allá de la alusión al videojuego o a los personajes, varios criticaron también que esta suerte de mascarilla "no protege". Pues cantando, varias veces se le vio la boca a Leo. Bajo la estructura plástica de este adorno, no había ninguna malla o mascarilla adicional que realmente sirva como defensa contra la pandemia del coronavirus. Los memes no se hicieron esperar.

Aquí te dejamos algunos de ellos:

