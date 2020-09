"Buscaba ser divertido, pero claramente fue tremendamente desafortunado": las disculpas de Pablo Aguilera tras su broma sobre Puente Alto

El locutor de Radio Puadahuel Pablo Aguilera se disculpó públicamente tras la polémica que se generó en torno a su broma sobre los "flaites" en la comuna de Puente Alto.

A través de un comunicado publicado en el sitio de Radio Pudahuel, Aguilera afirmó que buscaba realizar un comentario "divertido", pero que terminó siendo "tremendamente desafortunado".

"Lamentablemente, hace algunos días cometí un error y quiero pedir sinceras disculpas porque a raíz de una noticia generada en Puente Alto, me permití un comentario que buscaba ser divertido, pero que claramente fue tremendamente desafortunado y en nada representa mi pensamiento ni por supuesto el de Radio Pudahuel", dijo.

Redes se lanzan contra Pablo Aguilera por broma sobre "flaites" en Puente Alto Usuarios acusan clasismo y discriminación por parte del reconocido locutor de Radio Pudahuel.

Del mismo modo, Aguilera manifestó que "en mis 60 años de radio, 35 de los cuales los he desempeñado justamente acá en Radio Pudahuel, he tratado de no faltarle el respeto a nadie y he estado atento siempre a los requerimientos de nuestros auditores, lo cual me ha permitido recibir el cariño y apoyo de todos ustedes por tantos y tantos años. Por esa relación personal y cariño sincero, es que ha transformado a Radio Pudahuel y a este servidor, en un lugar de encuentro de la gente sencilla y real".

A continuación, el comunicado íntegro de Pablo Aguilera:

Con harta emoción y sinceridad pido que escuchen mis palabras. Lamentablemente, hace algunos días cometí un error y quiero pedir sinceras disculpas porque a raíz de una noticia generada en Puente Alto, me permití un comentario que buscaba ser divertido, pero que claramente fue tremendamente desafortunado y en nada representa mi pensamiento ni por supuesto el de Radio Pudahuel.

En mis 60 años de radio, 35 de los cuales los he desempeñado justamente acá en Radio Pudahuel, he tratado de no faltarle el respeto a nadie y he estado atento siempre a los requerimientos de nuestros auditores, lo cual me ha permitido recibir el cariño y apoyo de todos ustedes por tantos y tantos años. Por esa relación personal y cariño sincero, es que ha transformado a Radio Pudahuel y a este servidor, en un lugar de encuentro de la gente sencilla y real.

A todos aquellos que ofendí con mi comentario, que pretendió ser divertido y tremendamente desafortunado, especialmente a los puentealtinos, les hago llegar mis disculpas más sinceras, porque creo que en Puente Alto, como en otros lugares del país, vive mucha gente trabajadora y de esfuerzo con quienes he compartido muchos muchos años. Incluso viví en Puente Alto durante bastante tiempo, mis hijos se educaron en un colegio de la comuna, una de mis hijas nació en el Sótero del Río y mi mujer trabajó durante muchos años en el Hospital Sótero del Río, o sea, tengo lazos bastantes sinceros con esta comuna a la cual le tengo mucho mucho aprecio.

Por eso mis palabras tan sentidas y el dolor que también tengo en este 18 de septiembre de tener que hacer esto, pero que lo hago sinceramente de corazón y reconociendo el error. En Radio Pudahuel seguimos trabajando en construir espacios amables y de encuentro y espero que este error, que reconozco públicamente y del cual les pido sinceras disculpas una vez más, no sea impedimento para continuar adelante.

Mis disculpas a los habitantes de Puente Alto, a sus autoridades que se sintieron ofendidas, porque lamentablemente cuando hice el comentario aquel, no terminé señalando que lo hacía justamente por los reclamos que nuestros auditores nos hacen habitualmente frente a la delincuencia y a los problemas que se generan en esa comuna.

Una vez más, mis sinceras disculpas y mi cariño para ustedes también.