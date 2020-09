"Después divorciarse es un lío": China Suárez descarta planes de matrimonio con Benjamín Vicuña

En entrevista vía Instagram, China Suárez habló sobre la llegada de Amancio, la cuarentena y estos días que ha pasado sola, producto de que su pareja, el actor chileno Benjamín Vicuña se encuentra en nuestro país por compromisos laborales.

Marley, el entrevistador, le consultó por la llegada de su bebé en medio de la pandemia. "Estábamos más angustiados por el tema de Magnolia. Desde que ella nació yo no dormí nunca sin ella, y me tenía angustiada el tema de la separación. No sé hasta qué punto ella entendía que adentro de la panza había un bebé, pero cuando llegamos a casa no lo podía creer, y ahora se muere de amor. Rufi es como la mamá, solo falta que le dé la teta, tiene una cosa maternal impresionante", explicó sobre su rutina familiar.

La actriz, que hasta el momento no ha compartido fotos del rostro de Amancio, contó que pronto lo hará, y adelantó que este bebé se parece mucho a ella.

"Por fin nació uno que es igual a mí y no al padre. Es raro porque con los ojos abiertos se parece más Benja. En estos días voy a subir una foto", señaló.

Hacia el final de la entrevista, Marley le preguntó si habían planes de matrimonio a lo que Suárez respondió tajante: "No, ¿para qué? Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos".