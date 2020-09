"Watchmen", "Schitt's Creek", "Succession" y la actuación de Zendaya: ¿Cómo y dónde ver las series ganadoras del Emmy?

"Schitt's Creek" fue la gran ganadora de los premios Emmy, tras arrasar en las categorías de comedia en la gala emitida el domingo en la noche.

La serie ganó las siete categorías presentadas en la ceremonia, logrando los galardones de mejor comedia, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor dirección y mejor guión.

De Zendaya a "Watchmen": todos los ganadores de los premios Emmy La comedia “Schitt’s Creek”, el drama "Succession" y el actor Mark Ruffalo fueron otros de los galadornados en el certamen.

En la otra vereda, "Succession" fue la vencedora en el apartado de drama obteniendo cuatro de los premios, entre ellos en la categoría principal.

En tanto, "Watchmen" fue otra de las producciones más destacadas, logrando el premio a la mejor serie limitada y otros tres galardones más.

¿Dónde y cómo ver las series?

Esa duda surgió en redes sociales al ver a varios de los ganadores, por lo que te detallamos dónde ver algunas de las producciones que resultaron premiadas en los Emmy.

Netflix

En la plataforma de streaming es posible ver algunas de las ganadoras de la noche del domingo.

Por ejemplo "Ozark", quien recibió el premio a mejor actriz de reparto en una serie de drama para Julia Garner.

For Ozark (@netflix), Julia Garner wins the #Emmy for Outstanding Supporting Actress In A Drama Series! For the second consecutive year, no less! #Emmys pic.twitter.com/iOfSE3Z5HF — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

También se puede ver "Poco Ortodoxa", la cual fue un suceso hace algunos meses en la plataforma, siendo una de las más vistas.

La producción ganó el premio a la mejor dirección de una serie limitada o película para la TV.

HBO

En la plataforma del canal de cable es posible ver a dos de las más ganadoras de la jornada dominical.

Allí se encuentra "Succession" y "Watchmen", las vencedoras en las categorías principales de serie de drama y de mejor serie limitada respectivamente.

#SuccessionHBO trajo tantos premios a casa que decidí que el primer episodio de la serie estuviera disponible de forma gratuita para todos. -> https://t.co/M8Tu4nJ6ss #Emmys #HBOLAT. pic.twitter.com/4nXOHZGWmF — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) September 21, 2020

También se puede ver la actuación de Zendaya en "Euphoria", la cual la convirtió en sus 24 años en la más joven en obtener el Emmy a la mejor actriz de serie de drama.

En la plataforma se encuentra también "I Know This Much Is True", la miniserie que le valió el premio al mejor actor en una serie limitada a Mark Ruffalo.

Zendaya hace historia en los Emmy y se convierte en ganadora más joven en mejor actriz por "Euphoria" La protagonista de la serie de HBO ganó el premio a la mejor actriz de un drama, superando a nombres como Jennifer Aniston por "The Morning Show".

Además se encuentra la cinta protagonizada por Hugh Jackman "Mala Educación", la cual se llevó el sábado el galardón a la mejor película para la TV.

Apple TV+

En dicha plataforma se encuentra "The Morning Show", el programa liderado por Jennifer Aniston, quien fue nominada a mejor actriz en serie de drama, premio que finalmente se llevó Zendaya.

Jennifer Aniston se roba las miradas en los Emmy: usó extintor de fuego en el escenario y tuvo reencuentro con actrices de "Friends" A la actriz solamente le faltó llevarse un premio para la casa, luego que Zendaya ganará el Emmy como mejor actriz de drama por "Euphoria".

Quien si logró el galardón fue Billy Crudup, quien logró el premio a mejor actor de reparto en drama.

Amazon

En los premios entregados el sábado en la previa a la gala del domingo, se dio el galardón al mejor invitado en una drama a Ron Cephas Jones por su rol en "This is Us".

Nominaciones al Emmy 2020 en Amazon Prime Video.

Abro hilo — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) September 20, 2020

La serie de NBC se encuentra en el catálogo de Amazon, al igual que "Marvelous Mrs. Maisel", la cual recibió múltiples nominaciones en la categoría de comedia, perdiendo ante el éxito de "Schitt's Creek".

Schitt's Creek

La gran ganadora de la noche del domingo no se encuentra disponible en ninguna de las plataformas de streaming.

Eso sí, la serie canadiense es transmitida en Latinoamérica por Comedy Central.