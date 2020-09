Zendaya hace historia en los Emmy y se convierte en ganadora más joven en mejor actriz por "Euphoria"

Zendaya hizo historia la noche del domingo al convertirse en la ganadora más joven del Emmy a la mejor actriz, por su rol en la serie de HBO "Euphoria".

La intérprete se llevó el galardón, en una categoría que tenía además como nominadas a Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Jodie Comer y Sandra OH ("Killing Eve"), Olivia Colman ("The Crown") y Laura Linney ("Ozark").

"Ya sé que este es un momento un poco extraño para celebrar cualquier cosa", señaló Zendaya tras ganar, haciendo alusión a la pandemia del covid-19.

“Quiero transmitir que hay esperanza en la juventud. Sé que nuestras series y programas de televisión no siempre son un gran ejemplo de ello, pero creo que hay esperanza en la juventud. Y quiero decirles a todos mis iguales que están trabajando en la calle que los tengo en cuenta, los admiro y les doy las gracias", afirmó.

More #Emmys history tonight! At 24, @Zendaya is the youngest person to win for Lead Actress in a Drama Series! pic.twitter.com/AVUzIqyckH

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020