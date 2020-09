La impactante revelación de actor de "La Jauría": "Yo sufrí un abuso de un tipo poderoso"

El podcast dedicado a las series, el cine y las clásicas teleseries de TVN y Canal 13, "Reyes del Drama", se trasladó a la actualidad y conversó con tres miembros del elenco de la exitosa serie de Amazon Prime, “La Jauría”: Antonia Zegers, María Gracia Omegna y Raimundo Alcalde. Este último realizó una inesperada confesión en relación a la temática que aborda la serie.

El joven actor Raimundo Alcalde, quien antes de “La Jauría” destacó por sus participaciones en las teleseries “El Camionero” y “Amar a morir”, cuenta que el proceso para llegar a participar de la serie no fue fácil.

Él conocía a una de las directoras de casting (Moira Miller) y se la encontró a la salida de un teatro. Fue ahí cuando la también hija de Liliana Ross le comentó “Tengo un papel perfecto para ti, y es algo grande”. Fue ahí cuando Alcalde le insistió tanto por un casting hasta que consiguió ser citado a uno. Este coincidía con sus grabaciones de la teleserie “Amar a Morir”, pero no fue impedimento. “Mi coach, Paula Leoncini, me autorizó a escaparme en medio de las grabaciones de la teleserie y me fui al casting. Me fui cagando al casting en Ñuñoa y fue eterno. Se demoró mucho, el productor de TVN me llamaba y yo en el casting. Pasaron casi cuatro meses y luego, Moira me llama para decir que el personaje de Eduardo era mío”, recuerda. “Vamos CTM, grité en pleno mall. Estaba sin pega y se presentaba esta oportunidad. Fue genial”, cuenta.

La revelación

En “La Jauría” se muestra a Celeste Ibarra (Paula Luchsinger), una de las protagonistas, que debe buscar prácticamente justicia por sus propias manos ya que la justicia real tarda en llegar o no llega. Respecto a esto y las penas tan suaves para violadores o abusadores en Chile, que incluso quedan libres tras fianzas.

Raimundo Alcalde reflexiona y asegura que "los castigos por abuso o violación no debiesen tener precio o tiempo. No hay plata en el mundo que compense ese daño (…) Yo sufrí un abuso de un tipo poderoso cuando vivían en Estados Unidos. No me violó, pero sí me puso en una situación increíblemente incómoda y nunca lo he hablado porque de verdad que te sientes sucio, débil...Piensas, por qué no hice nada al respecto, por qué no dije nada. Estas cosas te pillan tan repentinamente que quedas congelado. Imagínate que yo soy un hombre fuerte. No me imagino lo difícil que puede llegar a ser para una mujer".

"Con esto puedo llegar a entender un poquito, la frustración, lo cochino, el asco que se debe sentir decirlo, pensar en el qué dirán. Entonces, no hay plata en el mundo que te vaya a sacar esa sensación de encima, ni que justifique un perdón. Los castigos deben ser de verdad. Pudrirse en la cárcel un buen rato”, profundizó.