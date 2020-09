Gala Caldirola dedica mensaje a Mauricio Isla luego que se contagiara de covid-19

Recientemente, se confirmó que siete jugadores del Flamengo, entre ellos Mauricio Isla, están contagiados con Covid-19. Los futbolistas dieron positivo en el test PCR aplicado previo a un encuentro con el Barcelona de Guayaquil, por la Copa Libertadores de América.

Según informó la cuenta del Flamengo en Twitter, todos los contagiados son asintomáticos. "Los atletas en cuestión se encuentran asintomáticos, en aislamiento de concentración y asistidos por el Departamento Médico del club", señalaron.

O Clube de Regatas do Flamengo recebeu nesta segunda-feira (21) a última contraprova dos exames realizados no elenco. O resultado foi positivo para Covid-19. No total, o clube teve sete atletas diagnosticados na delegação.

