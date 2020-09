Don Francisco y demostraciones políticas en Vamos Chilenos: "Sorprender a la producción en un programa en vivo no me parece lo más adecuado"

El pasado 18 y 19 se septiembre se realizó el evento Vamos Chilenos, que esperaba "contagiar de solidaridad" al país con una especie de "Teletón" para palear los efectos económicos de la pandemia. En es contexto, Don Francisco aseguró que se necesitaban 30 mil millones de pesos, aunque se suponía que no existía meta.

Esa meta auto impuesta por Don Francisco no se alcanzó, y luego de 13 horas sólo se consiguió 16 mil millones. La idea era poder ayudar a 50 mil personas mayores de 80 años que vivían solas, esto a través de la entrega de un dispositivo diseñado para sus edades y así poder estar conectados, y la entrega de alimentos por seis meses.

En entrevistas con El Mercurio, Don Francisco aseguró que: “Quizás no fue apropiado hablar de una meta. Ahí me tiré yo con mis colores. Queríamos entregar eran alimentos por seis meses y alcanzamos para sólo tres. Esos insumos los vamos a poder entregar en octubre, noviembre y diciembre"

El animador también comentó las demostraciones políticas que se hicieron parte de la trasmisión: “Nuestro deseo fue hacer un programa de unidad nacional y estuvieron todos invitados, de todos los sectores políticos, sin excepción. Entonces, sorprender a la producción en un programa en vivo, no me parece lo más adecuado. Me imagino que algunos estarán muy contentos y otros no. Personalmente, no soy político, algo así no lo haría y esperaría que nadie lo hiciera porque entiendo que si voy a una parte, debo actuar de una manera; y si voy a otra, de otra. Este programa tenía un sólo sentido que era levantar el espíritu nacional”, culminó.