La dura vida del igualito a Brad Pitt: no puede salir a la calle sin que le pidan autógrafos

Todos hemos escuchado alguna vez a alguien que dice que es igualito a Brad Pitt, pero para este hombre esa frase es completamente real, y así lo confirma su Instagram, que tiene 14 mil seguidores.

Nathan Meds, de 34 años nació en Inglaterra, y aunque su parecido es evidente, nunca le prestó atención hasta hace 10 años, que unas personas se acercaron a tomarse fotos con él, pensando que era el verdadero Brad Pitt.

El mismo no se encuentra parecido, pero el mundo le dice constantemente lo contrario: “No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt”, comentóen una entrevista con el Daily Mail.

Es que no todo el color de rosas siendo tan parecido a un actor mundialmente famoso, toda esa atención daño la relación con la madre de sus hijas, con la que terminó separándose. Tampoco le es fácil encontrar trabajo como albañil, que es su oficio, pero se las arregló de maravillas.

Abrió una cuenta en Only Fans donde comparte contenido explícito como doble de Brad Pitt. Y también cobra entre $500 mil y un millón de pesos por hacer apariciones como doble oficial. Su sueño es trabajar siendo Brad Pitt a tiempo completo, así que fue contactado por una agencia de influencers para que esto se concrete.

Lo bueno es que volvió a encontrar el amor, cuando una fan lo contactó a través de Facebook el 2018. El Brad Pitt de Inglaterra la invitó a salir y fue amor a primera vista. Menos mal que ella no es celosa!

