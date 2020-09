La dura rehabilitación de Mauricio Medina: se encuentra en silla de ruedas tras operación en el pie

Mauricio Medina, el conocido "Indio" de "Dinamita Show, fue internado hace un mes tras sufrir complicaciones de salud producto de su diabetes, siendo dado de alta el pasado 31 de agosto.

El comediante relató en entrevista con LUN cómo ha sido su rehabilitación, luego que fuera sometido a dos operaciones en el pie derecho, razón por la cual se encuentra en silla de ruedas.

Además, adelantó que se encuentra preparando su primer show online, el cual será el jueves 1 de octubre a las 22:00 horas.

"Estuve mal, pero ya no, y quiero reírme de la situación. No me he podido levantar con el pie derecho, y para el 18 pude bailar solo un pie de cueca", bromeó Medina.

Sobre las operaciones, indicó que fueron dos cirugías de limpieza quirúrgica, de la cual le extrajeron seis centímetros de largo y cinco centímetros de profundidad de la planta del pie derecho

"Llegué al hospital con un coma diabético. Eso me sirvió para dejar de fumar y estar un poco más tranquilo. Estoy con una dieta más o menos estricta. No como nada que tenga harina, azúcar o sal. He bajado 10 kilos. Pesaba 102 y ahora estoy en 92. Tengo que bajar nueve kilos más. Voy a quedar como DiCaprio", expresó.

El recordado "Indio" debe ir tres veces a la semana al Hospital Ramón Barros Luco para someterse a curaciones en la herida de su pie, precisando que "va evolucionando bien, rápido. Pero son varias etapas, tres a cuatro meses".

"Los diabéticos somos mentirosos. Yo me engañaba a mí mismo y mira cómo terminé. No es una buena idea", sostuvo.

Consultado si se acostumbra a la silla de ruedas, Medina aseveró que "al principio uno siempre reniega de estar en silla de ruedas, pero es parte del cuidado".

"Me he ido acostumbrando. No me queda otra porque no puedo caminar. "tengo que andar en la silla, mi camioneta nueva 2×2. La vida continúa, por eso decidí hacer este show", manifestó.

Cabe mencionar que la presentación online de Medina será el 1 de octubre a las 22:00 horas y se puede adquirir el ticket a través de Passline.