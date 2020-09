Catalina Pulido asegura que no está en teleseries por “envidia”

Y la actriz Catalina Pulido sigue estando en la palestra. Aseguró que no está en teleseries por culpa de “una mujer envidiosa”, que provocó que le cerraran las puertas…pero no dio su nombre.

En el programa online “Las Indomables”, junto a Patricia Maldonado, aseguró que "la envidia también es muy tremenda. Tú sabes que yo no estoy en teleseries por…La gente de repente dice: ‘Ay que bueno que esta señora no te llamó’. Yo nunca lo he contado, tú sabes la historia y también es tremendo”, le dijo Catalina Pulido a su compañera.

"Es súper injusto porque…hubiese chocado curada, me hubiese metido con alguien del elenco, que es bastante normal; hubiese hecho algo medianamente cuestionable en lo moral, en lo ético, en lo profesional, nada. Simple envidia. Esa cosa de que te odian porque existes es tremendo”, dijo.

Tom Cruise ya tiene fecha para viajar a la Estación Espacial Internacional a grabar una película De acuerdo con TMZ, Tom Cruise grabará una película en el espacio, gracias a un acuerdo con la NASA y la compañía de Elon Musk, SpaceX.

“Y creo que tú también generas eso, generas mucha envidia porque eres una mujer muy exitosa, porque eres una mujer que además no se queda pegada en pequeñeces. Pero a mí me cerraron las puertas por culpa de una mujer envidiosa y eso es muy doloroso”, recalcó Catalina, quien llamó la atención al preguntar a viva voz: “¿Qué culpa tengo yo que voh te hayai enamorado de la persona equivocada? ¿Qué culpa tengo yo?”.(sic)

Y terminando el tema, Pulido aseguró que "algún día voy a contar mi historia, pero tienen que pagarme mucho dinero, mucho dinero”.