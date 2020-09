Cinco razones para no perderse el final de "Modern Family"

La historia de esta familia moderna llegó a la televisión en el 2009 y se convirtió en una de las series más exitosas y premiadas de la televisión. Para quienes no la hayan visto, Fox Life presenta algunas razones por las cuales nadie debería perdérsela.

EL NUEVO CONCEPTO DE FAMILIA

Fue una de las primeras series que rompió los estereotipos para dejar de mostrar historias de familias tipo. Entre otras cosas, “Modern Family” retrata a una familia moderna a través del matrimonio igualitario, de una pareja con una gran diferencia de edad y de las travesuras de hijos adolescentes un tanto fuera de control. El clan Pritchett-Dunphy-Tucker es una auténtica familia contemporánea que, a través de sus historias, ha hecho reflexionar a los espectadores sobre los cambios sociales de los últimos años.

LOS PERSONAJES

La serie es protagonizada por personajes brillantes, ya sea el insensato y competitivo Phil (Ty Burrell), la exagerada, pero siempre cómica Gloria (Sofía Vergara), o el extrovertido y un tanto dramático Cam (Eric Stonestreet), todos le dan un toque único a la historia. Por otro lado, la mezcla entre las peleas constantes de Alex (Ariel Winter) y Haley (Sarah Hyland), la personalidad tonta pero adorable de Luke (Nolan Gould), el exceso de confianza de Manny (Rico Rodriguez) y los comentarios sabios de Lily (Aubrey Anderson-Emmons), son una fórmula perfecta para el éxito.

UN FALSO DOCUMENTAL

Presenta un formato tan diferente como atractivo. La serie narra la vida de esta gran familia con una perspectiva documental en la cual los personajes tienen conversaciones mirando a cámara y dan la sensación de estar hablando directamente al espectador.

LOS DIVERTIDOS ENREDOS

Ya sea algo simple como ir a un rancho de vacaciones, o complejo como parodiar “Pacto Siniestro” de Hitchcock, las historias de “Modern Family” son siempre originales y divertidas. Aunque las temporadas están entrelazadas por una única historia, cada episodio sigue varias tramas distintas y cortas, lo que hace que el espectador no necesite verlos en orden para entretenerse y pasar un buen rato.

LAS ESTRELLAS INVITADAS

A lo largo de los años, la serie ha tenido grandes estrellas invitadas, entre ellas: Kevin Hart (“Jumanji: Welcome to the Jungle”), quien protagonizó a Andre, un nuevo vecino de los Dunphy que convenció a Phil de comprarse un carro convertible; Judy Greer (“13 Going on 30”) como Denise, la ex novia de Phil; Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”), un adiestrador de perros que trata de ofrecerle una oportunidad de negocio a Jay, y Elizabeth Banks (“Mrs. America”), quien interpreta a Sal, la amiga un tanto fastidiosa de Mitchell y Cam.