"Lloré de impotencia": Denise Rosenthal recuerda incómodo momento con Dra. Cordero cuando tenía 19 años

Por estos días se ha viralizado un video que muestra un extracto de una entrevista dada por Denise Rosenthal en el programa "Mentiras Verdaderas", hace 10 años atrás. Durante la conversación, donde estaba la doctora María Luisa Cordero y Eduardo Fuentes, la joven cantante vivió un incómodo momento.

En el video, el animador del programa de la Red le pregunta a Denise por sus fantasías sexuales, a lo que la cantante no quiso responder. "Yo la verdad soy consiente de que hay muchos niños mirándome, y además de eso, por respeto a los padres y a la familia prefiero reservarme mis fantasía íntimas", afirmó.

En ese momento, Cordero agregó: "Mírala, está que muestra el poto", aludiendo a la vestimenta de la artista, que en esa época tenía 19 años. "No, para nada. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra", agregó la psiquiatra y apeló a un "doble estándar" por parte de la joven.

"No es doble estándar. No estoy de acuerdo con su postura, porque creo que la ropa no representa absolutamente nada de lo que yo quiero transmitir", contestó Denise.

"Si no quiere decirlo, está bien", añadió Fuentes, a lo que la doctora agregó "respetamos, porque estamos en una sociedad tolerable"

"Entonces tiene que tolerar también mi vestimenta", agregó la artista. "Pero se te ve casi el poto, eso podría agregar", insistió Cordero.

La explicación de Denise

A propósito de este incidente, este miércoles Rosenthal contó en su cuenta de Instagram cómo se sintió ese día. "Recuerdo cuando llegué a mi casa luego de ese día… lloré de impotencia, de frustración. Pensé que había hecho algo malo".

"Yo fui invitada a ese programa a cantar, a hablar sobre mi trabajo, no a participar de esta conversación, que fue absolutamente incómoda. Me sentí muy sola en ese momento exacto. Nadie en el panel dijo nada, y a los 19 años, sencillamente no quería hablar sobre mis ‘fantasías sexuales’ y punto", agregó.

"Creo que ni siquiera sé cuáles son hasta el día de hoy. Mi sexualidad es mía y yo decido con quien compartirla. Creo que aún así sin poder decir todo lo que me hubiera gustado decir, intenté responder algo digno", reveló.

La artista agradeció el apoyo que ha recibido tras la viralización del video

"Gracias por sus mensajes y su amor. Hoy espero que las reglas del juego realmente cambien y que dejemos de normalizar este tipo de pensamientos retrógrados y nefastos. Admiro la fortaleza de todas las mujeres que aparecen acá, las banco", cerró.