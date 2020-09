Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy sábado 26 en la pantalla chica

LOS NIÑOS

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:30.

Nuestro cine en TVN. Ciclo de películas chilenas. Un grupo de amigos con síndrome de Down lleva 40 años asistiendo al mismo colegio, ya pasaron todos los cursos, llevan más tiempo ahí que todos los profesores, y hasta sus padres que antes los acompañaban, ya no están. Ahora deberán luchar por conseguir un mejor trabajo, ganar dinero como cualquier persona, aprender a cuidarse solos y a conseguir que a sus 50 años, ya nadie los mire como niños.

PLAZA SÉSAMO

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 13:15.

Serie estadounidense. El pionero de los programas infantiles que combinan la educación y el entretenimiento. Por medio de una mezcla de títeres, animación y acción se enseña a los niños pequeños lectura, aritmética elemental, colores, letras, números o los días de la semana. También incluye secciones relacionadas con la seguridad vial y con la higiene.

PLAN V

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 15:00.

Virginia Demaría se adueña de la tarde de los sábados para enseñar las mejores recetas y manualidades para crear y decorar en momentos muy especiales de celebración.

CAPITÁN FANTÁSTICO

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 18:10.

Ben (Viggo Mortensen) y su esposa Leslie llevan años criando a sus seis hijos en los bosques del estado de Washington, sin tecnología o comodidades propias del mundo moderno. Cuando ella muere, Ben, ahora viudo, decide llevarlos de vuelta a la civilización, pero el contraste entre estos dos mundos resulta muy duro para todos ellos.

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

HBO (DirecTV 524, Movistar 630, VTR 790, Claro 90)

Horario: 19:40.

Un policía se une a un mercenario para luchar contra un terrorista que posee una fuerza sobrenatural, una mente brillante y un patógeno letal que podría aniquilar a la mitad de la población mundial. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Eddie Marsan, Helen Mirren, Cliff Curtis, Joe Anoa'i, Joshua Mauga, John Tui, Lori Pelenise Tuisano, Ryan Reynolds, Rob Delaney y Kevin Hart.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 20:30.

La vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a otro perro llamado Duke, con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños.

BABY, EL APRENDIZ DEL CRIMEN

Space (DirecTV 518, Movistar 604, VTR 055, Claro 111)

Horario: 20:40.

Baby (Ansel Elgort), un joven y talentoso conductor especializado en fugas, depende del ritmo de su banda sonora personal para ser el mejor en lo suyo. Cuando conoce a la chica de sus sueños (Lily James), Baby ve una oportunidad para abandonar su vida criminal. Pero después de ser forzado a trabajar para un jefe de una banda (Kevin Spacey), deberá dar la cara cuando un golpe malogrado amenace su vida, su amor y su libertad.

MEMORIAS DE UNA GEISHA

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 21:00.

Japón, 1929. Chiyo, una niña de nueve años, es vendida por sus padres para trabajar en la casa de geishas de Nitta Okiya. En la casa Chiyo conoce a Pumpkin, otra niña que va a ser instruida para ser geisha, así como a las famosas geishas Hatsumomo (Gong Li) y su rival Mameha (Michelle Yeoh). Los comienzos de Chiyo (Zhang Ziyi) son duros, pero un encuentro con el que será el amor de su vida, el presidente (Ken Watanabe), hará que desde ese momento sólo desee convertirse en una famosa geisha para estar más cerca de él.

LA DIVINA COMIDA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:00.

Entretención. Cuatro personajes conocidos se reúnen en la casa de uno de ellos, quien ofrece una cena que será evaluada por los restantes integrantes del grupo.

CON AMIGOS EN CASA

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:00.

Entretención. Como mucha gente en cuarentena, Angélica Castro y Cristián de la Fuente se conectan con alguno de sus amigos, cantantes, deportistas, artistas, algunos conocidos y otros no tanto, para sostener una amena conversación a distancia. Hoy es el turno del cantante argentino Diego Torres.

JOHNNY ENGLISH 3.0

Fox Movies (DirecTV 559, Movistar 651, VTR 813, Claro 785)

Horario: 22:00.

Cuando un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos en activo de Reino Unido, Johnny English (Rowan Atkinson) se convierte en la única esperanza del servicio secreto. Para encontrar al hacker fuerza su regreso después de retirarse, pero como sus habilidades son bastante limitadas, English tendrá que esforzarse para superar los desafíos tecnológicos de la era moderna.

CITY TOUR ON TOUR THE BEST

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:45.

Federico Sánchez y Marcelo Comparini hacen un repaso por la cultura, arquitectura y cada detalle digno de destacar de países como Italia, España, Francia, Croacia, Inglaterra y Estados Unidos.