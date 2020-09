¡Era hackeo! Hernán Calderón da explicaciones por foto con su hijo Nano en su Instagram

Nada hacía presagiar que la teleserie de entre los Hernán Calderón podía ser incluso más sabrosa. Pero ayer, Calderón padre subió una foto abrazados con Nano que decía "Grande hijo".

Luego de unos minutos la borró. Calderón conversó con La Cuarta, en donde indicó que "me hackearon, me estoy dando cuenta". "Se eliminaron fotos, no sé que está pasando, alguien me está hackeando mi Instagram", agregó. Lo raro de esto es que también borró la foto con su hija Raquel Argandoña. ¿Qué está pasando realmente?

Recordemos que Hernán Calderón Argandoña, el hijo, se encuentra en prisión preventiva por parricidio frustrado contra su padre. El representante del Calderón Salinas renunció, así que él mismo se va a representar.

