La reacción del metalero argentino que se hizo viral tras increíble parecido al "Chavo del 8": "Es un meme más, es para reírse"

Un metalero argentino saltó a la fama en las redes sociales en los últimos días luego de su increíble parecido con Roberto Gómez Bolaños, el fallecido actor mexicano recordado por su personaje del "Chavo del 8".

El hombre, identificado como Phil Claudio Gonzáles, es un músico y productor trasandino, el cual ha protagonizado varios memes debido a su increíble parecido con "Chespirito", pese a su pelo largo.

La reacción del metalero

Ante su repentina fama en redes sociales, el argentino se tomó con humor el hecho, asegurando que se río con el meme.

"No se cansaron todavía ?? Hay muchas más eh… Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", escribió en su cuenta de Facebook.

"Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada mas pelotudo. Es para reírse un poco", afirmó, agregando que "un poco de humor para este momento de mierda".

No se cansaron todavia ?? Hay muchas mas eh …Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo… Posted by Phil Claudio Gonzales on Thursday, September 24, 2020

Posteriormente, Gonzáles hizo un Facebook Live, en donde se volvió a referir a este hecho.

"En 30 años de carrera nunca me había pasado esto. Y ahora, aparece esto de la nada. El que lo hizo, si lo hizo con mala intención, le fue como el orto (sic). Y si lo hiciste con la mejor intención, joya", señaló.

Finalmente, reiteró que "no me jode todo esto. No me jode, me encanta que se divierta, que se rían, mientras no haya provocaciones".