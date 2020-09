Joaquin Phoenix y Rooney Mara se convierten en padres: nombran a su hijo River en honor al fallecido hermano del actor

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se convirtieron en padres, tras el nacimiento de su primer hijo.

Según informa el diario inglés The Guardian, la pareja tuvo un hijo al que llamaron River, en honor al fallecido hermano del actor, quien murió producto de una sobredosis en 1993.

El hecho fue dado a conocer por el director Victor Kossakovsky, quien reveló el hecho durante el Festival de Cine de Zurich.

"Acaba de tener un bebé, por cierto, un hermoso hijo que se llama River", sostuvo el cineasta aludiendo a Phoenix, quien es productor ejecutivo de su documental llamado "Gunda", el cual justamente promocionaba en el certamen.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

— Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020