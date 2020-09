La cláusula secreta que podría dejar a CHV sin Julio César Rodríguez

Es por estos tiempos el animador más alabado de la televisión. Julio César Rodríguez después del estallido social, tomó un rol aún más preponderante en la escena de los matinales. Lo que lo posicionó como una de las figuras más destacadas por instaurar un estilo frontal y opinativo lo que además, trajo réditos importantes para su programa "Contigo en la mañana", de CHV que lidera en sintonía desde octubre pasado. En agosto, por ejemplo, la señal de Warner Media logró un promedio de 8 puntos de rating hogar, superando a TVN que acumuló 6 puntos, Canal 13 con 6,6 puntos, ubicándose tras Mega que obtuvo 9 puntos.

Esta racha, consolida a Rodríguez, quien tiene contrato vigente con Chilevisión hasta 2022. Sin embargo, existe una cláusula en su acuerdo, que podría dejarlo fuera antes de fin de año. Ya que según explican al interior de la estación privada, el texto contiene un párrafo que señala que ante una posible venta del canal y los cambios que eso produce, él tiene un plazo de 30 días para rescindir del contrato. Y, según ha trascendido, el proceso de venta de la estación estaría bastante avanzado. Así lo señaló el medio electrónico El Mostrador, quien en julio pasado publicó sobre el proceso que "El comprador sería el holding estadounidense Viacom Inc y el precio oscilaría entre los US$ 14 millones y US$ 20 millones, pero en este precio no estaría incluido el Canal del Fútbol (CDF) ni el inmueble de la ex Machasa". En la publicación explican además que la empresa tiene experiencia en el rubro de las comunicaciones "Viacom ha incursionado con anterioridad en televisión abierta en América Latina, ya que hace tres años compró el canal argentino Telefé, por unos US$345 millones. Es uno de los mayores holdings de gestión de contenido del mundo, incluyendo en su cartera a canales como Nickelodeon, Comedy Central, MTV, VH1, entre otros"; señaló el medio digital.

¿Pero qué pasa con el futuro del animador? Según cuentan sus cercanos, si bien se encuentra cómodo en su rol "ha recibido varias ofertas", lo que lo tienen analizando su decisión ante la inminente venta del canal. De hecho, uno de los interesados sería precisamente, la competencia directa "Mucho gusto" de Mega, que a partir del próximo año entrará en un proceso de reestructuración profundo, tras los cambios bruscos que sufrió este año en los rostros de su pantalla y en su plana ejecutiva y editorial.