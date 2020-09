"Espero poder contribuir": Kel Calderón y su cruzada por informar a sus seguidores sobre el Plebiscito

View this post on Instagram

Estéticamente este post es horrible jaja pero hoy estuve respondiendo algunas de sus dudas sobre el plebiscito en mis stories 🤍 Independiente de si finalmente aprueban o rechazan (ustedes saben cuál es mi posición = 👍) creo que es importante que todos nos involucremos en este proceso y vayamos a VOTAR 👊🤍 Por eso es necesario informarnos lo más posible, espero poder contribuir un poquito a eso ♥️ Ojalá haber ayudado a alguien 🖤🙌 Besos a todos!