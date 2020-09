"The Crown": revelan nuevas imágenes de Lady Di y Margaret Thatcher en la cuarta temporada

View this post on Instagram

Creada y escrita por Peter Morgan, 'The Crown' se ha vuelto entrañable gracias a su gran elenco, la dirección, el guion, la fotografía, los valores de producción y los relatos históricos muy apegados al reinado de la Reina Isabel II. Todo eso hace que esperemos emocionados la cuarta temporada, en donde por fin se revelará la historia de Diana de Gales, interpretada por la actriz británica Emma Corrin, quien impacta con su tremendo parecido a Lady Di. Además, en esta nueva temporada también tendremos la participación de Gillian Anderson —la doctora Jean de 'Sex Education'— en el papel de Margaret Thatcher, la Primera Ministra que gobernó con mano de hierro el Reino Unido en los 80. 'The Crown' se estrena el 15 de noviembre y seguro incluirá suficiente drama real para dejarnos con la boca abierta episodio tras episodio.