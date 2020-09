"The Good Doctor": revelan primera imagen de la cuarta temporada en la que se abordará el coronavirus

El próximo 2 de noviembre se estrenará en Estados Unidos la cuarta temporada de "The Good Doctor", en donde la serie abordará el coronavirus.

Como adelanto, Entertainment Weekly dio a conocer la primera imagen oficial, en donde se ve a Shaun con mascarilla, en plena pandemia.

En ese sentido, la cuarta temporada comenzará con un primer episodio que estará dividido en dos partes y que mostrará tanto al personaje interpretado por Freddie Highmore como al personal médico lidiando contra el covid-19.

"Shaun aportará su propia perspectiva a las frustraciones con las que ha estado lidiando el personal médico de todo el mundo", sostuvo al medio el showrunner de la serie, David Shore.

Shaun navigates the coronavirus pandemic in an exclusive photo from 'The Good Doctor' season 4.​ https://t.co/pvpOSpg5TP

— Entertainment Weekly (@EW) September 29, 2020