"The Twilight Zone", "Utopía" y películas de terror: los estrenos de Amazon para octubre

El terror se tomará los estrenos de octubre en Amazon Prime Video para Latinoamérica.

Esto luego que la plataforma firmara un acuerdo con la productora Blumhouse, por lo que cuatro cintas de terror se sumarán al catálogo durante el mes.

La primera tanda se estrena el próximo 6 de octubre con la llegada de las películas "Black Box" y "The Lie". El 13 en tanto se anuncian "Evil Eye" y "Nocturne".

Series

Uno de los mayores estrenos de Amazon será la primera temporada de "Utopía", la cual llegará el 23 de octubre y que cuenta en su elenco con John Cusack, Sasha Lane y Rainn Wilson.

El remake de la serie británica, y cuya versión estadounidense es encabezada por Gillian Flynn, la autora tras la serie "Sharp Objects" y "Gone Girl".

También aparecerá en el catálogo la segunda temporada de "The Twilight Zone", producida por Jordan Peele, el director y guionista de "Us" y "Get out". Su estreno será el 8 de este mes.

Mientras que el 23 de octubre llegará "Penny Dreadful: City of Angels" y el 30 "Truth Seekers", en donde destacan entre sus creadores los actores y comediantes británicos Nick Frost y Simon Pegg.