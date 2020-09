La impactante confesión de Mariah Carey: "Mi hermana me drogó con Valium"

La cantante Mariah Carey habló de su tormentosa infancia, en la que sufrió por el bullying y su hermana quiso venderla con un proxeneta.

El medio argentino Infobae, asegura que la artista de 50 años reveló varios episodios complicados de su vida en el libro The Meaning of Mariah Carey, como la relación con su familia, el trato que recibió en su niñez por su ascendencia y hasta detalles del matrimonio que tuvo con el productor musical en la década de los 90.

Bullying

Carey contó que entre los 13 y 14 años fue víctima de racismo y bullying en su escuela porque es hija de padre negro y madre blanca, lo que en más de una ocasión le provocó problemas con sus compañeras, quienes le escupían en el autobús o en una ocasión la encerraron en una habitación para agredirla en múltiples ocasiones.

“Ésta no fue la pelea de niñas mezquinas de jardín de la escuela. Fue un asalto premeditado violento y tortuoso por parte de chicas a las que llamé mis amigas”, comentó en su libro de memorias.

La familia

Reuters

De acuerdo a lo que asegura la cantante, su hermano atacó a su madre y la arrojó tan fuerte contra la pared que se escuchó “como un disparo real”, evento que terminó cuando ella por fin pudo llamar a un amigo de la familia y éste dar aviso a la policía.

Otros momentos impactantes en la infancia de la cantante fue cuando su hermana Alison quiso venderla a un proxeneta o una de las parejas de su madre amenazó con mutilarla y almacenarla en un frigorífico.

“Te voy a cortar en pedazos y te voy a meter en el refrigerador”, resaltó.

Sobre la conducta de su hermana, el medio precisa que la cantante contó que Alisson se casó muy joven y siempre ha sufrido por su adicción a la drogas a pesar de que ella ha intervenido y pagado sus rehabilitaciones. “Pero incluso con recursos sustanciales, no hay forma de rescatar a alguien que no se da cuenta de que se está quemando”, comentó.

Añadió que en más de una ocasión fue víctima de los abusos de su hermana, pero reveló un episodio escabroso del que fue salvada por un adulto mayor: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”.