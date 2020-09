Mamá de Daniel Fuenzalida sigue grave por coronavirus: "Aún está en ventilación mecánica"

View this post on Instagram

Les quiero contar una historia, mi mamá es muy creyente en San Expedito, pidió incansablemente para que yo pudiera salir del alcohol y las drogas, creo que fue durante 2 años los días 19 a pedir, cuando hice mi tratamiento (2008 al 2010) me entere de sus rezos, desde ahí tb me hice creyente y comencé a rezar con el, y en ese año mande a hacer una placa de agradecimiento, hoy cuando fui para que me escuche a mi y pedir por mi mamá pasamos junto a mi Ignacia y encontramos esa placa, esta vez más sano que nunca, 12 años sin consumir nada, pero con la máxima fe en el y en todos los rezos, santos, energías que hay en torno a ella gracias a ud, los familiares, los amigos (los de verdad) y toda la gente linda que esta alrededor, simplemente gracias!!! Gracias por tanto cariño…. Esas energías estoy seguro le están llegando a mi mamá 🙏🙏🙏🙏