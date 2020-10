Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 2

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Tienes un gran corazón, no te dejes llevar por tus impulsos negativos, calma y ten paciencia. Todo va a estar bien y si quieres mejorar lo lograrás.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Recuerda que la vida da muchas vueltas y todo lo que te han hecho se devuelve y viceversa, es por eso que debes trabajar en ser una buena persona.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Tendrás que tomar decisiones difíciles en la vida, pero con el tiempo te darás cuenta que fueron las mejores, dejar atrás lo que no te hace bien te ayudará a avanzar.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Tienes una gran capacidad para subir el ánimo a quien más lo necesita, eres una persona que trabaja a diario en sus habilidades emocionales para llenar su alma y su corazón.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Estás en un momento en el cual comienzas a percibir la vida desde más de una perspectiva, ya no te permites dejarte engañar.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Ordena tu día de acuerdo a tus prioridades, pero no olvides dejar un tiempo para que puedas estar en paz.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

No esperes nada de nadie, así las personas no lograrán decepcionarte, aprende de los errores de los demás e intenta no cometer los mismos.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Empieza a valorar todo lo que eres, así comenzarás a atraer a tu vida lo que mereces, no te autosabotees con pensamientos que malgastan su energía, al contrario esfuérzate para vibrar alto.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Alejate de las personas, ambientes y cosas que no te hagan bien, es un buen momento para sentir seguridad en tus decisiones.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

No hay tiempo para dudas, ni para el miedo, eso no tiene espacio en tu vida, tienes una mente que está ocupada en prioridades realmente importantes.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Eres una persona luchadora, que no se dará por vencida hasta conseguir cada uno de sus propósitos en la vida.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Confía plenamente en ti, agradece la vida que te pertenece y haz con ella lo que más te guste. Eres capaz de transformar todo lo que desees.