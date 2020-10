Vuelven las risas este 2020: Ricardo Meruane comienza la venta de entradas para su nuevo show online

Ricardo Meruane anunció el inicio de la venta de entradas para su nuevo show online "Hay que entrar a picar".

El comediante señaló en su cuenta de Instagram que todas las personas que lo han tratado de "crack, gurú, visionario, etc, quiero que me acompañen en mi nuevo espectáculo, con bonus track de los chistes que me han pedido tanto".

Meruane adelantó que será una rutina con "una visión irónica y sarcástica del acontecer chileno y mundial que ustedes ya me conocen".

El show será el próximo sábado 10 de octubre a las 22:00 de manera online, debido a la pandemia, y las entradas se podrán comprar en Eco Pass.