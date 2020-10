Paulina Urrutia y la cuarentena de su marido Augusto Góngora: "Ha sido absolutamente devastadora"

La exministra de Cultura y actriz Paulina Urrutia protagoniza una de las parejas más estables del medio, junto a su marido Augusto Góngora, quien fue diagnosticado con Alzheimer en 2014.

En entrevista con LUN, Urrutia explicó que la situación actual por la pandemia “ha sido absolutamente devastadora“.

“No sé cómo explicarle qué significa para una persona con esta enfermedad perder el contacto con otros seres humanos. La enfermedad ha avanzado como si hubieran pasado años“, contó.

“Ha sido terrible, he necesitado apoyo anímico que nunca pensé que iba a requerir. Ha sido devastador ver cómo la enfermedad avanza. Ahora tiene más de un 80% de deterioro funcional y requiere apoyo para todo. Necesita desde que le dé de comer hasta que lo acompañe al baño”, lamentó.

“En lo personal, como en el día estoy absolutamente dedicada al Augusto, trato de multiplicar las horas en la noche para poder funcionar y al mismo tiempo descansar y dormir. Me he visto muy demandada y exigida, pero al mismo tiempo me da alegría poder amar, proteger y cuidar al Augusto. Es la persona que más amo“, expresó.