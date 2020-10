Madonna rechazó trabajar con David Guetta por su signo zodiacal: es escorpión

La compatibilidad de los signos zodiacales es algo fascinante, por ejemplo Madonna es Leo y David Guetta escorpión y justamente eso fue lo que impidió que trabajaran juntos.

Es que Madonna es lo más cercano a Pedrito Engel de la música internacional, y cuando se dio la posibilidad de trabajar con el famoso DJ, no dudó en preguntarle por su signo.

David Guetta contó en un programa con los youtubers Mcfly y Carlito que el 2009 estaba trabajando en un Remix para la canción Revolver, que le gustó mucho a la cantante mundialmente famosa, por lo que se comunicaron para trabajar en una colaboración. Todo bien hasta la pregunta decisiva

"Ella me pregunta por mi zigno zodiacal. Le respondo escorpión. De repente, hace una mueca y me dice: 'Lamento que no podamos trabajar juntos, fue un placer conocerte. Adiós"", comentó el Dj.

Corta, no trabaja con escorpiones, da lo mismo que sea uno de los Dj más famosos de todo el mundo. Es que Leo y Escorpión no pegan ni juntan, porque tienen la necesidad del dramatismo y de impactar y sólo se iban a ver opacados el uno por el otro.

La canción fue tan buena, incluso sin la colaboración, que ganó un Grammy. Te la dejamos para que la escuches: