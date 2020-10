Mille Bobby Brown confiesa que pensó retirarse de la actuación tras ser rechazada en "Game of Thrones"

La joven actriz Millie Bobby Brown confesó que pensó en retirarse de la actuación después de ser rechazada en una audición de la serie "Game of Thrones".

"Creo que estaba muy desanimada por el rechazo", expresó la protagonista de "Stranger Things" en entrevista con Jimmy Fallon en "The Tonight Show".

Al recordar ese episodio de su carrera, la actriz de 16 años comentó que "esta industria está llena de rechazo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recibes muchos más no, muchos no, antes de que obtengas un sí".

En particular sobre el rechazo para formar parte de elenco de "Game of Thrones", Mille Bobby Brown relató que "estaba haciendo una audición para comerciales, para cualquier cosa, realmente. Después hice una audición para 'Game of Thrones' y obtuve un 'no' por eso. Entonces fue cuando pensé, 'Oh, esto es realmente difícil', porque supongo que realmente quería ese papel ".

Sin embargo la próxima protagonista de "Enola Holmes" no se rindió y dos meses después de aquel rechazo fue fichada para interpretar a "Eleven" en "Stranger Things".