Fallece a los 80 años Johnny Nash: el cantante del éxito "I Can See Clearly Now"

El cantante estadounidense Johnny Nash, famoso por su éxito "I Can See Clearly Now", falleció a los 80 años.

Según informa CNN, la información fue dada a conocer por su hijo, quien indicó que murió por causas naturales en su vivienda en Houston.

El artista en 1972 logró el puesto número uno en el Billboard Hot 100 el 4 de noviembre con la citada canción, manteniéndose en la cima durante cuatro semanas y vendiendo más de un millón de copias.

Otros temas destacados de Nash fueron "Hold Me Tight" y "You Got Soul".

Además, cantó el tema de apertura de la serie de dibujos animados "The Mighty Hercules" que se emitió en la década del '60.

"Fue un padre maravilloso, un hombre dedicado a su familia. Amaba a la gente y al mundo. Su comunidad le echará de menos. La familia era todo para él", señaló su hijo a TMZ.