Hasta con galletas: Taylor Swift muestra su apoyo a Joe Biden y Kamala Harris

Taylor Swift se sumó a otros famosos que han mostrado su posición política e hizo un llamado a votar por Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La cantante realizó una publicación en Instagram contando sobre una entrevista en la revista V Magazine, donde aparece junto a otras figuras públicas, como la futbolista Megan Rapinoe, la cantante Mariah Carrey y la actriz Julianne Morris.

Swift hizo galletas con la frase "Biden 2020" y se señaló que estará frente al televisión "gritando y apoyando a Kamala Harris" en el debate de vicepresidentes que tendrá con Mike Pence, el número dos de Donald Trump.

Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter agradeciendo el apoyo y por "manifestarte en un momento crucial en la historia de nuestro país", junto con hacer un llamado a votar a otros estadounidenses.

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘

📷 @inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020