Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 9

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Te gusta la acción y prefieres que el mundo se mueva a tu ritmo, eres un buen líder cuando te propones dejar de lado el ego y promover la participación.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Eres una persona imparable, que es capaz de hacer todo lo que se propone y que cada día lucha contra sus miedos y limitaciones.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Eres bueno cuando te abres a aprender cosas nuevas, tu curiosidad jamás parará porque es una parte importante de tu vida.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Mientras tú estés bien podrás estar bien con todo tu alrededor, debes preocuparte de tu salud y tu autoestima, siempre debes tener claras tus prioridades.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

A pesar que tienes lo que deseas te identifica tu humildad, das mucho por los demás, y eres una persona considerable amable, te llena el alma saber que es así.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

No importa cuánto te equivoques, la vida es así, ensayo y error, aprende a perdonarte a ti y luego a los demás, pero no dejes que la frustración te limite a convertirte en lo que deseas.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Eres una persona que pase lo que pase siempre está dispuesta a entregar apoyo a quien más lo necesite, te valoran mucho como amigo y como familia.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Eres una persona que atrae todo lo que desea a su vida, pero debes ser cuidadoso con lo que pides, siempre es bueno pensar dos veces las cosas.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Eres una persona que lo da todo por los demás y por eso es de gran importancia que cada día te brindes amor propio, abraces tu alma y tu corazón para que tengas fuerzas.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Tu corazón no se cansa de sentir, vino a la vida a experimentar y si bien a veces no le ha ido bien, no se da por vencido fácilmente, sabes que contarás con la persona correcta.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Es importante que cada día dediques tiempo a tu bienestar, eres una persona que necesita amor propio y autoestima saludable para poder continuar.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Eres un ser apasionado que el amor te hace movilizarse de manera intensa y espontánea, todo se logra con más ganas cuando hay amor de por medio.