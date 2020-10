Exesposo de protagonista de "Supergirl" reconoció violencia intrafamiliar

El exactor de Glee Blake Jenner confirmó haber ejercido violencia intrafamiliar contra su exesposa Melissa Benoist, protagonista de "Supergirl".

Fue la misma actriz que reveló haber sido víctima de abuso físico y psicológico de parte de una expareja en noviembre del año pasado, aunque nunca dio a conocer su identidad.

A través de su cuenta de Instagram, el actor hizo una publicación de seis partes en la que admitió que él abusó tanto física, como verbalmente de su entonces pareja (no nombró a la actriz).

“Durante los últimos once meses he estado pensando en cómo abordar una situación personal que se hizo pública a finales de 2019. A lo largo de ese tiempo, reflexioné sobre un período de mi vida que anteriormente había mantenido en la oscuridad por vergüenza y miedo, pero sé que esto es algo que debe abordarse, no solo en público, sino también en privado, con la persona directamente afectada y conmigo mismo”, comenzó Jenner.

Jenner explicó que conoció a su ex pareja cuando tenía 20 años, pero reflexionó que el amor que tenían el uno por el otro, no pudo más que el “quebrantamiento compartido que surgió de nuestra infancia”. Después alegó que la pasión entre ellos llevó a momentos de celos y volatilidad entre ambos.

“Incluso en esos momentos en los que estaba decidido a irme porque hubiera sido la opción más saludable, sentí que no podía irme cuando alguien a quien amaba me pedía que me quedara. Fue una relación con una fundación arraigada en la codependencia, que tuvo consecuencias nefastas”, escribió.

El actor también expresó que Benoist lo rasguñó, abofeteó y golpeó en “numerosas ocasiones”.

“Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles en las que había incurrido a lo largo de la relación. Fui agredido físicamente en la ducha, dejándome con una lesión traumático”, agregó.