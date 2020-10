Novia de Brad Pitt enciende redes sociales ¿Se parece a Angelina Jolie?

La modelo Nicole Poturalsk generó una serie de comentarios en las redes sociales. ¿La razón? Varios usuarios hicieron notar que la novia de Brad Pitt sería igualita a la ex del actor de Hollywood, Angelina Jolie.

Si bien ni el actor ni la modelo han confirmado la relación, la divulgación de imágenes donde se les veía juntos en París, fue una confirmación para las especulaciones.

A raíz de esto, además, se abrió espacio para que una serie de comentaristas plantearan la teoría de que la modelo "odiaría" Jolie. Ante eso, Poturalsk se limitó a sostener: "Simplemente no entiendo lo que pasa por la cabeza de esas personas. Me he estado preguntando por qué la gente deja comentarios de odio. ¿Por qué? ¿Qué ganan?".

Furor en las redes

Poturalsk ha revolucionado las redes sociales. En instagram cuenta con más 230.000 seguidores.