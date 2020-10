Noel Schajris lanza nuevo disco y multiplataforma para fans: conciertos y hasta clases de canto

"Mi Presente" es el nombre del nuevo disco de Noel Schajris, cuyos primeros 10 temas ya vieron la luz este viernes en sus plataformas digitales para fans, y para el resto público la primera canción del álbum: "Vacío". La segunda parte con otras 10 canciones se estrenará el 6 de Noviembre de 2020.

Pero el también Sin Bandera no regresa sólo con nueva música, sino que además lanzó su multiplataforma para fans: www.noelschajris.fan en la cual, el CD y disco de vinilo de “Mi Presente” estarán disponibles en la tienda online, junto a otros productos especiales, así como también un servicio de suscripción para fans con mucho contenido exclusivo y su propia plataforma de transmisión de shows online (los próximos serán los días 17 de Octubre, 11 de Noviembre y 10 de Diciembre de 2020), además de ofrecer clases de canto por videollamada.

Noel conversó con Publimetro desde Los Ángeles, Estados Unidos, y relata de qué trata este nuevo material. "Tenemos esta realidad maravillosa en un contexto de una multiplataforma de que estoy muy feliz, orgulloso, este disco encuentra una plataforma para ser lanzado increíble, 'Mi Presente', 20 canciones (…) el disco físico maravilloso cuya foto me la sacó mi hijo mayor, está en exclusiva en mi multiplataforma que fue un gran desafío, de ayer a hoy que lanzamos todo, un montón de fans se están suscribiendo, de muchos países, ha sido una pequeña avalancha y estoy muy emocionado de compartir este espacio", dijo.

"Este es mi primer disco físico en muchos años y es una manera de mandarle un pedacito de mí, si lo obtienes te llega firmado y un mail con un video personalizado", explicó.

-¿Cuántos videos vas a grabar entonces?

"Voy a estar grabando cientos de videos a la semana, pero lo quiero hacer, quiero esa relación con mi gente, más que nunca".

Mi presente

Noel cuenta la razón del nombre del disco. "Este es mi presente para ti, desde este año que ha sido muy peculiar he podido crecer muchísimo en muchas cosas, y como artista me siento en un momento de madurez muy lindo, aunque sigo creciendo y aprendiendo, pero me animé a producir el disco, son canciones de los últimos 20 años de mi vida y que le pongo mi voz en el presente, mi experiencia, mi conocimiento, les pongo lo que he aprendido en estos 2o años, es música creada en 2 décadas pero reinterpretada en mi presente", sostiene.

Clases a los fans

"Siempre he considerado el canto algo sagrado, y el arte del estudio de canto se me ha hecho algo vital para poder seguir haciéndolo con salud toda la vida y no lastimarte las cuerdas vocales ni la voz, transmitir eso se me hace muy valioso", explica el argentino.

"Dije ofrezcamos clases online, en vivo conmigo, si estuviéramos en clase tú me cantas y veo en qué nivel estás. Será un placer ayudar a descubrir sus voces", asegura Schajirs, quien tiene programado dos conciertos en Chile para el 20 y 21 de mayo de 2021.