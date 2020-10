"No me dejaba salir, y yo me quería escapar": Daniela Aránguiz reveló cuando se vio como "esclava" del Mago Valdivia

Daniela Aránguiz no se guardó nada respecto de su relación con el Jorge "Mago" Valdivia. En el programa de Instagram de Jordi Castell, "Live me", desclaficó detalles de su matrimonio que no había compartido antes.

Así, contó que hace algún tiempo se hizo una regresión en la que se vio en el año 1420. "Vi a Jorge que él me tenía encerrada como que yo era su esclava, no me dejaba salir, y yo me quería escapar y no podía. Pero él me amaba, pero como no me podía tener como quería, me tenía encerrada y yo no podía escaparme… y ahí entendí muchos miedos míos. Por qué yo he perdonado, por qué siempre estoy. Por qué yo nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido".

La bailarina, además, contó que durante la pandemia, y debido a las cuarentenas, se ha puesto muy reflexiva. "Me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola. Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil, yo con los niños chicos, Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club, después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansaba y después se iba a entrenar de nuevo y no lo veía…", relató.

Y agregó: "Yo estudiaba en la universidad. Después se fue a jugar Copa América, mundiales y yo siempre sola en otros países con mis cabros chicos y dándole".

La relación de Aránguiz con la mamá del Mago

Jorge, "venía de una familia mucho más cerrada, y conmigo cambiaron muchas cosas. Mi suegra también cambió mucho conmigo", contó Aránguiz, recordando que antes, la mamá del "Mago" le tenía "mala".

"(Con la suegra) somos muy amigas ahora, pero antes cuando estábamos recién casados nos llevábamos muy mal. Yo siempre fui muy tajante y dije las cosas que pienso… Mi suegra al principio me tenía mala, me querían cambiar, querían que yo fuera la dueña de casa… Tuve muchas peleas con ella y con Jorge porque no

querían que yo saliera en TV. Jorge me decía, no tienes la necesidad…", relató.

Aránguiz la "vidente"

En medio del programa, además, Daniela recordó que antes de que fueran secuestrados en Brasil, tuvo un curioso sueño.

"Mi mamá es muy bruja. Somos un poquito videntes. Yo puedo ver cosas en sueños y me avisan. Cuando me secuestraron yo lo soñé todo. Le vi la cara al gallo

y se lo conté a Jorge. Y Jorge me dice, tú con tus h*** deja de meterme miedo… Cuando nos pasó… Y Jorge abre la puerta y mira, y me dice Dani bájate del auto, yo me tiro para atrás y se veía la pistola. Jorge me mira y me dice, lo primero que me dice, tu sueño".