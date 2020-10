Javier Olivares con todo en redes sociales: "Podrán tener a un gobierno de rodillas, pero a mí ni su violencia y odio me asustan"

El periodista chileno Javier Olivares volvió a disparar en redes sociales luego de criticar duramente a la fiscal Ximena Chong, quien sufrió amenazas en el marco del joven que fue lanzado por un carabineros al río Mapocho.

El comunicador, recordado a principio de los 2000 por animar programas juveniles en televisión y radio, había calificado a Chong de "una destacada activista de la izquierda".

Su comentario generó una ola de críticas y fuertes palabras contra el conductor de noticias quien está radicado en Estados Unidos. Tras esta situación, Olivares volvió a cargar sus palabras en Twitter.

"No he mentido, y de nada me retracto. El problema es que cuando no les gusta algo; queman, saquean, insultan, golpean, “funan”, destruyen,hacen cundir el caos", arremetió.

"Podrán tener de rodillas a un gobierno sin pantalones, pero a mi, un simple ciudadano ni su violencia y odio me asustan", remató.