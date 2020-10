Revelan primer clip del regreso de Animaniacs con parodia a Jurassic Park y adelantando el retorno de Pinky y Cerebro

Hace algunas semanas se informó que los hermanos Warner estarían de regreso y ahora es una realidad, ya que se dio a conocer el primer adelanto del regreso de Animaniacs.

En el clip, el cual se dio a conocer en la edición virtual de la Comic-Con de Nueva York, se presentan nuevamente a Yakko, Wakko y Dot con una parodia a Jurassic Park, en la que aparece el mismísimo Steven Spielberg.

En ella, el director de la mencionada cinta y quien es productor ejecutivo de la serie animada, cuenta que además de los hermanos Warner, también se contará con el retorno de Pinky y Cerebro.

Cabe mencionar que el retorno de Animaniacs va de la mano con el 27 aniversario de la producción, la cual será estrenada en la plataforma de Hulu (streaming que solamente está disponible en Estados Unidos) el próximo 20 de noviembre.

😲 @Hulu did it. They- they actually did it. Check out our @NY_Comic_Con exclusive clip! #Animaniacs #NYCC pic.twitter.com/U0Z9cb15Ir

— The Animaniacs (@TheAnimaniacs) October 11, 2020