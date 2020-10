¿Estará segura?: Jane Fonda renunció para siempre al sexo

La actriz Jane Fonda (82) es toda una activista sobre el cambio climático y gracias además a su participación en la serie de Netflix "Grace y Frankie", ha estado expuesta en los medios de comunicación.

Es por eso que su ocupada agenda ha provocado que dos de sus antiguas pasiones queden relegadas: las compras y el sexo.

Su decisión de renunciar a la primera de estas dos actividades se debe a una cuestión de ética y sostenibilidad, ya que cuenta con ropa suficiente en su armario para seguir vistiéndose en su día a día. La segunda, se debe a una cuestión de tiempo, edad y falta de apetito sexual.

"No tengo tiempo. Además, soy demasiado vieja y ya he practicado suficiente. Ahora mismo no lo necesito, porque estoy demasiado ocupada", confesó en el programa 'The Ellen Show'.

"Mi exmarido favorito, Ted Turner, siempre decía: 'Si esperas demasiado, vuelve a creer', y creo que tenía razón. No podría volver a mantener relaciones sexuales ni aunque quisiera".