Muere a los 77 años Conchata Ferrel, quien interpretó a la popular "Berta" en "The Two and a Half Men"

A los 77 años falleció Conchata Ferrel, reconocida por interpretar a la popular "Berta", la ama de llaves en la serie de humor "The Two and a Half Men".

Según informó el sitio especializado TMZ, falleció cerca del medio día de este martes, acompañada de su familia en el Hospital Sherman Oaks y debido a diferentes complicaciones derivadas de un ataque cardiaco.

Ferrel comenzó su carrera en los años 70, principalmente en obras de teatro en Broadway y otras en New York fuera de dicho circuito, donde destacó en The Sea Horse, por el cual ganó los premios Drama Desk Award y Theatre World Award, ambos en 1974.

En 2003 interpretó a la deslenguada ama de llaves de Charlie Harper (Charlie Sheen) en "The Two and a Half Men". Como "Berta" no solo tuvo notoriedad y popularidad, sino que también fue nominada a dos premios Emmy en 2005 y 2007 como mejor actriz de reparto, al cual también fue nominada en 1992 por su papel "Susan Bloom" en "LA Law".