Viñuela recibe informe positivo de la Dirección del trabajo: “Un error no define a las personas”

Este ha sido uno de los años más difíciles para José Miguel Viñuela, tras el episodio que protagonizó en “Mucho gusto”, donde le cortó el pelo al aire a un camarógrafo tuvo no solo que someterse al escrutinio público, sino que también enfrentar un proceso judicial tras ser demandado. Aunque si en las últimas semanas, el panorama ha ido mejorando; renovó contrato hasta el próximo año con Mega, lanzará “Desafío millonario”, un nuevo programa de concursos en noviembre y, la dirección del trabajo estipuló que en el caso del corte de pelo no hubo vulneración a los derechos de Jose Miranda. Ahora, solo falta la resolución de los Tribunales, por la demanda por $100 millones que interpuso el camarógrafo en contra del animador.

Viñuela, se refiere en conversación con Publimetro al episodio, al proceso judicial y al estreno de su espacio de concursos junto a Kika Silva, que se emitirá sábados y domingos en la tarde.

Abogados de Viñuela responden a demanda de camarógrafo: "Su trayectoria no está exenta de errores y sinsabores" "Nadie puede responsablemente afirmar que estamos frente a un violador de derechos humanos, o de ser una persona abusiva", precisa el escrito que desestima el recurso judicial del camarógrafo a quien el conductor le cortó el pelo en vivo y sin permiso.

¿Cómo te tomas esta nueva oportunidad en Mega?

Estoy muy contento con “Desafío millonario”, es bonito abrir una franja para que la gente participe. Además con la Kika nos hemos hecho muy amigos, me encanta porque es una generación mas joven. Y abrir el espacio y tomando el fin de semana me trae recuerdos porque cuando partió “Mekano”.

Chernóbil: encuentran polilla gigante del tamaño de un pájaro El tamaño de su ala delantera alcanza unos 4,5 centímetros; y llega a 11 centímetros de longitud cuando se prepara para volar.

¿Cómo ha sido este período para ti?

Para mi hay un antes y un después de lo que pasó. E s un desafío, hay un voto de confianza del canal después del error. Y fue una etapa de sacar lecciones, reflexionar, entender el contexto que estamos viviendo y aprender que lo mas importante es que un error no define a las personas. Que los actos generan consecuencias para no volver a repetirse. Pero tengo muy claro quien soy yo en materia personal, soy un agradecido de Dios y volver a tener una oportunidad, vengo con harto entusiasmo.

Además, anunciaste hace poco que serás padre nuevamente…

Esperamos que venga con la marraqueta debajo del brazo, estábamos contentos, ahora si se cierra la fabrica es niñita y soy una agradecido, siempre trato de obrar bien y uno no esta exento de cometer errores y rectificar. Eso es súper importante cuando tu esencia es no ser una mala persona, la vida te regala lindos momentos y ojalá que nazca sano.

¿Cómo te ha tratado la gente en este tiempo?

Al principio fue duro por el momento, las rrss yo siempre he dicho que cometí un error y que pedi disculpas la gente se dio cuenta que no soy una persona que siempre este así. Con el tiempo, la gente se dio cuenta que ese error me ha hecho tener consecuencias; he estado fuera del matinal.

Aunque la gente lo ha ido tomando bien en general, yo recojo todo con tranquilidad, acá es un nueva oportunidad de regalar alegría y tomando la situación como corresponde con la consciencia que tuve.

La Dirección del Trabajo emitió un informe a tu favor ¿Cómo lo tomas?

Entiendo que eso está, si entiendo que hay un informe, los temas están tribunales y lo que determinen yo lo voy a acatar.