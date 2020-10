"Un amor absoluto, una amiga genuina": la emotiva despedida del elenco de Two and Half Men a Conchata Ferrell

Este martes se informó el fallecimiento de la actriz Conchata Ferrell, quien era reconocida por su papel de "Berta" en la serie Two and Half Men.

Su rol como la deslenguada ama de llaves de Charlie Harper (Charlie Sheen) le dio dos nominaciones a los Emmy como mejor actriz secundaria en una comedia.

Luego de confirmarse su deceso, producto de diferentes complicaciones derivadas de un ataque cardiaco acorde a lo consignado por TMZ, sus ex compañeros de elenco le dedicaron emotivas despedidas a través de redes sociales.

"Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza era un poco sospechosa, pero su trato personal fue perfecto", escribió Charlie Sheen.

your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

Por su parte el actor Jon Cryer también le dedicó palabras en redes sociales. "Era una bellísima persona. El exterior brusco de Berta fue un invento de los escritores. La calidez y la vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas. Lloro por la mujer que extrañaré y la alegría que trajo a tantos", indicó.

She was a beautiful human Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths. I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR — Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020

El intérprete de Alan Harper en la serie relató además una anécdota de los inicios del show, confesando además su admiración por Ferrel.

"Recuerdo su primer día en la serie. Era nuestro segundo episodio y me sentí muy afortunado de que hubieran podido incluirla en el reparto. Le dije con entusiasmo lo fan que era de ella y, simplemente, se negó a creerlo. Le tuve que contar una de mis partes favoritas de una comedia cancelada a mediados de los 70 llamada 'Hot L Baltimore' antes de que entendiese que hablaba en serio. Hoy sería un gran día para ver su maravilloso trabajo cinematográfico. Edward Scissorhands, Erin Brockovich o algunos de sus trabajos de antaño como Network y la joya poco vista Heartland con Rip Torn", expresó.

Uno de los co-creadores de la comedia, Lee Aronsohn, indicó que Ferrell era "una mujer cálida y maravillosa que siempre fue un placer estar cerca en el set. Mi corazón está con su esposo Arnie, quien estuvo siempre a su lado. Adiós, Chatty".

RIP Conchata Ferrell. A warm, wonderful woman who was always a joy to be around on set. My heart goes out to her husband Arnie, who was *always* by her side. Bye, Chatty.@MrJonCryer @HollandTaylor pic.twitter.com/BTt3oQxO9j — Lee Aronsohn (@BennyAce) October 13, 2020

Por su parte, el productor ejecutivo y co-creador Chuck Lorre emitió un comunicado difundido por Deadline, en donde expresó sobre Ferrell que "la llamábamos Chatty. Y todos la amábamos. Fueron doce años de altibajos y muchas, muchas risas. A pesar de todo, ella era una roca. Una de las grandes. Tuve el privilegio de llamarla amiga".

Finalmente la actriz Marin Hinkle también resaltó a Ferrell. "Aunque la serie fue llamada Two and Half Men, Berta fue quizás el corazón y el alma femeninos del espectáculo".

"La alegría y la brillantez cómica de Conchata Ferrell me inspiraban y conmovían cada día que compartíamos. Chatty – ¡Extrañaré mucho tu espíritu generoso y profundamente amoroso! Mi corazón esta roto", remató.