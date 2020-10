Problemas para Sony: sujeto se pasa de listo en la India y registra la marca PS5

Todo el mundo gamer está expectante al lanzamiento de la nueva consola PlayStation 5 de Sony. Acá en nuestro país la preventa ya está agotada. Y, no es por ser pájaro de mal agüero, pero se estima que van a haber problemas logísticos en los puntos de venta por la gran demanda que debería tener la nueva PS5.

Pero esto es el menor de los problemas para Sony, ya que en la India, un sujeto se pasó de listo inscribiendo la marca PS5 antes que el gigante tecnológico.

En duda la circulación de PS5 en India

No lo veíamos venir, pero, según el reporte de The Mako Reactor, Hitesh Awani registró en octubre de 2019 la marca de PS5, dejando en problemas legales a Sony. Awani no pertenece de ninguna forma a la empresa, sólo vio "una oportunidad" y se adelantó.

El hombre hizo el movimiento legal antes que el fabricante de la consola, por lo que Sony podría incluso no lanzar la PlayStation 5 con el nombre PS5 como abreviatura.

Con esto debería bastar para dejar callado al hombre y no prestarle atención, el problema es que Sony lo ocupa en casi todo. La abreviatura está presente en la misma consola y en sus componentes, por lo que pondría en duda su circulación comercial en la India. La oficina de patentes considero el tema como "proceso en disputa".

Lo único que le queda a Sony, aparte de lo legal, que puede tardar tiempo que no tiene, es negociar directamente con el hombre. Algo nos dice que al sujeto le van a llegar productos Sony para esta navidad.

