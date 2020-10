Cardi B y su explícita razón para volver con Offset

La rapera estadounidense Cardi B relevó la explícita razón por la que decidió echar pie atrás en su divorcio y volver con Offset.

Mediante un live de Instagram, la intérprete de "WAP" dio a conocer los motivos que la llevaron a cambiar de planes.

"Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es realmente difícil no hablar con tu mejor amigo. Y es muy difícil no tener pene", dijo.

Eso sí, Belcalis Marlenis Almánzar, el verdadero nombre de la rapero, reconoció que la relación con Offset sigue siendo disfuncional.

Cabe recordar que hace un mes, Cardi B había realizado una petición legal para divorciarse del rapero de 28 años.

Sin embargo, hace algunos días surgieron rumores de una posible reconciliación después de que ambos fueran vistos juntos en la fiesta de cumpleaños de Cardi B en Las Vegas.