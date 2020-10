"¡Qué me voy a andar preocupando por we...!": Karol Lucero repasa sus logros y manda callar a haters por mural de biblioteca

Con una extensa declaración en sus redes sociales, Karol Lucero quiso dejar atrás las críticas que recibió días atrás, cuando realizó una transmisión con un fondo de biblioteca falso.

Además de aclarar que el pendón había sido un regalo de una emprendedora, el animador repasó las cosas que realmente son importantes para él, como sus logros económicos y personales, y mandó a sus haters a preocuparse por otras cosas.

"Algunas personas me preguntan si no me preocupa que haters estén hostigando y haciéndome ciberbullying constantemente; me mandan “animo” y dicen q no pesque… ya q es imposible responderle a todos lo hago por aquí", comenzó relatando el influencer en su cuenta de Instagram donde tiene más de 2 millones de seguidores.

"Tengo 33 años y me siento inmensamente afortunado de lo que he conseguido, la mayoría de mis sueños, compartidos con mi tata desde pequeño, los he cumplido; desde ayudar a mis padres, pagar sus deudas, disfrutar de mis abuelos, ser el primero en mi familia en ir a la universidad, la casa propia, viajar a los cinco continentes, trabajar en radio y TV, crear mis emprendimientos, alcanzar la libertad financiera, liderar un grupo de ayuda solidaria que lleva mas de 6 años colaborando con diferentes familias (de lo cual nadie habla, es mas entretenido publicar sobre como me queda la barba o criticar el mural de una biblioteca que me regalo una emprendedora)".

El comunicador aclaró que su conducta siempre ha sido buena, salvo algunos incidentes de los cuales se arrepiente y ha pedido disculpas.

"Nunca he tenido problemas con la justicia, ni con drogas o alcohol, he cometido errores de los cuales me he disculpado y siempre me han permitido aprender; lo q me deja mas tranquilo es q nunca le he hecho daño a alguien y tengo una pareja a la que amo y siento que me ama", señaló.

Para cerrar su relato, Karol aclaró que no le importa la opinión de quienes lo critican con malas intenciones en redes sociales.

"En definitiva todo lo q siempre he deseado a punta de esfuerzo y perseverancia. Ergo, con honestidad y en buen chileno, qué me voy a andar preocupando por weones! o lo q diga gente que no me conoce y q le encanta meterse en la vida de los demás; doblemente idiotas si están leyendo esto al decir que nos le agrado".

"Saludos haters, si llegaron a esta parte son 3 veces mas weones de lo que creía jajaj pero no los culpo, aunque les recomendaría que aprovechen su tiempo y sigamos luchando por una mejor educación para todos", concluyó y agradeció a quienes sí se alegran por sus logros.