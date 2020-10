Rafael Araneda sin programa por el covid 19: suspenden su estelar en Miami por contagio

El estelar Tu Cara Me Suena, que anima el conductor chileno Rafa Araneda en Miami, fue suspendido debido al brote de coronavirus entre algunos de los participantes del espacio.

Desde la semana pasada, tres figuras populares que concursan imitando a famosos cantantes dieron positivo al covid. Una de ellas, la cantante de origen puertorriqueño Melina León, afirmó a través de su cuenta Instagram lo siguiente:

“Esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas . Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos… Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie… En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible”.

Rafael Araneda comparte su primera foto con su hijo Benjamín El animador pubicó una imagen en blanco y negro con su hijo en brazos.

Araneda sin programa por covid: contagiados de Colombia y México

También se encuentran contagiados de coronavirus el cantante colombiano Llane, ex líder de Piso 21, y la cantante y actriz mexicana Sandra Echeverría.

Mientras tanto, durante la mañana de este viernes -según reveló Glamorama– el canal Univisión que realiza Tu Cara Me Suena informó oficialmente que el programa fue suspendido hasta que se descarten los conyagios y se retomen las condiciones sanitarias que exigen los protocolos de covid 19.

El propio Araneda confirmó la suspensión forzada del programa a través de sus redes sociales, compartiendo la decisi´pn de "poner en pausa" el espacio de entretención en la TV de Miami.