¿Vodanovic a la alcaldía de Viña del Mar? Animador dijo que se sorprendió porque "algunos amigos me dijeron alcalde"

Antonio Vodanovic es sin duda una figura icónica de Viña del Mar. Fue el animador más importante del Festival. ¿Podría convertirse en alcalde de Viña? Hace unos días el diputado Andrés Celis (RN) se refirió al tema en el programa de televisión "Me Late"de TV+. Celis mencionó a Vodanovic como una posible carta para liderar la municipalidad.

¿Los motivos? Según explicó, porque "es ingeniero comercial, sabe mucho de finanzas, tiene una relación sumamente estrecha con la comuna y yo sé que le gustaría ser alcalde de Viña del Mar". "Falta alguien que pueda ordenar las finanzas (…) Para que vean como son las vueltas de la vida. Yo antes pedí un cambio en la animación del Festival y ahora es bueno alguien que reanime el municipio de Viña del Mar y creo que él es un buen nombre", agregó Celis.

Fin a la era de Reginato

Cabe destacar que hace poco se confirmó que la actual alcaldesa no podrá repostular a la alcaldía de Viña del Mar. ¿Cuándo serán estas elecciones? El próximo 2021. Por este motivo, Celis pensó en Vodanovic, quien por 28 años animó el reconocido Festival de Viña del Mar. "Sé el cariño que tiene por Viña del Mar, y estoy seguro que sería un muy buen alcalde", sostuvo el diputado.

¿Y qué opina Vodanovic?

El medio "El Filtrador" conversó en exclusiva con Antonio Vodanovic para conocer su opinión frente a esta propuesta. Según el medio "aunque Antonio Vodanovic no desmintió la información al asegurar a El Filtrador que "no he visto nada", sí se dio el tiempo para bromear con la noticia". "Me sorprendió que hoy un par de amigos me dijeran alcalde", expresó el ex animador del Festival.