Araneda sobre la suspensión de su programa: "Tan pronto estén todos bien continuaremos"

"Tu cara me suena", el estelar que anima el conductor chileno Rafa Araneda en Miami, fue suspendido debido al brote de coronavirus entre algunos de los participantes del espacio.

El conductor chileno, en conversación con Publimetro, se refirió a la medida tomada por la importante cadena Univisión "si somos un equipo de más de 150 profesionales que hacemos Tu Cara Me Suena USA, de los cuales hay cuatro celebridades contagiadas y que por lo que se lee en sus redes sociales van bien", explica el rostro que sobre las medidas de la producción del espacio para evitar más contagios señala que "se ha hecho la trazabilidad de manera minuciosa por parte de Univision y tan pronto estén todos bien continuaremos. En lo personal voy bien, me hacen el test cada dos días y a veces a diario ya que además estoy el prime de la semana en "Enamorándonos".

La noticia de los contagios en el programa que pone a personajes conocidos imitando a artistas de renombre se conoció la semana pasada, luego de que tres figuras dieran positivo al covid. Una de ellas, la cantante de origen puertorriqueño Melina León, afirmó a través de su cuenta Instagram "Esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas . Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos… Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie… En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible”.