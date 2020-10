Billie Eilish y una nueva controversia: ¿de qué color crees que son sus zapatillas?

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish decidió compartir con sus fanáticos un video en Instagram para mostrar su última adquisición: unas zapatillas marca Nike Air. Eso sería muy normal, si no fuera porque uno de sus padres afirma que son de determinado color, pero ella no está de acuerdo. La polémica se trasladó a sus seguidores en las redes sociales, donde también se instaló la controversia.

Para terminar la discusión, Billie Eilish quiso que sus seguidores opinaran por el color de las zapatillas, pero el resultado de la encuesta no fue de su agrado. Claro, ella quería que todos le dieran la razón, que son de color menta y blanco. Sin embargo, la mayoría de sus fans estaba en contra: son rosa y blanco.

¿Ustedes qué opinan después de ver el video?

.@BillieEilish’s fans think her “Barely Green” Nike Air More Uptempos are actually pink and white 😂 Does anybody else see pink? 🤔 pic.twitter.com/Ny6fgMkNHE

— Complex Sneakers (@ComplexSneakers) October 18, 2020