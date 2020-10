Disco de Fleetwood Mac vuelve al top ten de Billboard después de 43 años tras viral de TikTok

Un video viral de TikTok subido por el usuario DoggFace208 ayudó a que el disco de Fleetwood Mac "Rumours" se situara top ten de los "200 Álbumes más populares" en Estados Unidos.

El disco aparecerá en dicho listado el próximo 24 de octubre, retornando a dicho ranking luego de 43 años, ya que su última aparición fue en 1977.

Según informa la National Public Radio, el disco ganó popularidad los últimos días luego que se viralizara en TikTok un video de un hombre que se grabó a si mismo andando en patineta, mientras bebe jugo de arándano y suena de fondo la canción "Dreams".

‘Dreams’ by Fleetwood Mac gained renew popularity after Idaho labourer Nathan Apodaca, known as 420doggface208 on TikTok, filmed himself skateboarding down a highway drinking ‘Ocean Spray’ cranberry juice and mouthing Stevie Nicks. pic.twitter.com/LFC6LnKhMc

